The Japan Times: Китай готов каждый день отправлять корабли к спорным островам

Китай готов силой решать территориальные вопросы, в частности, с Японией, пишет The Japan Times.Так, уже заявлены планы, что со следующего года патрулирование спорных с Японией островов Сенкаку (Дяоюйдао) боевыми кораблями станет не просто регулярным, а практически ежедневным.
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