В Вашингтоне определились, кто в ближайшее время станет главой «похоронной команды» на Украине Вашингтон может сместить украинского президента Владимира Зеленского, считает бывший разведчик Тони Шаффер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Платили всего по 200 рублей и даже спасибо не сказали": Как миллиардеры Агаларовы уходили от налогов на детях спасших людей в "Крокусе"
- Толпы мигрантов берут чиновников штурмом. Конвейер "в Россию" не останавливают даже ночью
- "Паспорт верни!": суды начали лишать мигрантов гражданства РФ за совершение преступлений
Свежие комментарии