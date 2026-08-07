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От 35 до 60 процентов за две недели: как Забайкалье готовится к зиме

От 35 до 60 процентов за две недели: как Забайкалье готовится к зиме

Губернатор Александр Осипов отчитался о подготовке к отопительному сезону 2026–2027 годов. По его словам, на данный момент готовность края к осенне-зимнему периоду составляет 60%, а две недели назад было 35%.

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