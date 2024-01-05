Генерал ВСУ Наев заявил, что у Украины заканчиваются боеприпасы для систем ПВО

Генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, заявил в интервью Agence France-Presse, что Украина отчаянно нуждается в большей военной помощи, особенно в боеприпасах для систем противовоздушной обороны (ПВО), передает американский журнал Newsweek.
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