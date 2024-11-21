Матвиенко предложила принять странам Содружества дополнительные меры для защиты от контрафакта

Сейчас пришло время возможностей для местных производителей, считает она Спикер Совета Федерации, председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ (МПА СНГ) Валентина Матвиенко предложила странам Содружества принять дополнительные меры для защиты рынка от контрафактной продукции, чтобы поддержать добросовестных местных производителей одежды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии