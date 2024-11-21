Матвиенко предложила принять странам Содружества дополнительные меры для защиты от контрафакта

Сейчас пришло время возможностей для местных производителей, считает она Спикер Совета Федерации, председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ (МПА СНГ) Валентина Матвиенко предложила странам Содружества принять дополнительные меры для защиты рынка от контрафактной продукции, чтобы поддержать добросовестных местных производителей одежды.