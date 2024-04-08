Многодетную семью переселили из сгоревшего дома в Чите

В Чите на прошлой неделе произошло более 100 пожаров - после одного из бытовых пожаров многодетную семью пришлось переселить в общежитие, сообщил во время еженедельной планерки в городской администрации руководитель Управления ГО и ЧС Александр Щеглов.
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