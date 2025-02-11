Король Иордании выступил против переселения палестинцев из Газы

Амман выступает против перемещения палестинцев из сектора Газа, как и другие арабские страны, заявил король Иордании Абдалла II 11 февраля после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает Al-Jazeera.
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