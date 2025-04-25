Убийца найден, интрига остается. Почему дело о гибели Талькова рано сдавать в архив

Смерть популярного певца высветила проблемы не только правосудия, но и шоу-бизнеса Несмотря на то, что судебная точка в деле об убийстве певца Игоря Талькова, видимо, поставлена, вопросы по громкому ЧП до сих пор остаются.
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