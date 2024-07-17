Санкции ЕС никак не повлияли на жизнь в Москве, считает голландский журналист

Журналист из Нидерландов, который уже более двух лет живет в Москве, утверждает, что санкции, введенные Евросоюзом после начала специальной военной операции на Украине, не повлияли на доступность товаров в московских магазинах.
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