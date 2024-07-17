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Санкции ЕС никак не повлияли на жизнь в Москве, считает голландский журналист

Санкции ЕС никак не повлияли на жизнь в Москве, считает голландский журналист

Журналист из Нидерландов, который уже более двух лет живет в Москве, утверждает, что санкции, введенные Евросоюзом после начала специальной военной операции на Украине, не повлияли на доступность товаров в московских магазинах.

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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ссанкции отразились на жизни Юга России, Черноморского побережья. Проблемный отдых в любимых заграницах направил потоки отдыхающихся масквичей на побережье Черного и Азовского морей, вызвал охрененный рост цен на всё, при этом качество очень многих товаров и услуг осталось таким же, а зачастую даже хуже - один хрен купят...
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