Аэропорты Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля приостановили полеты

В аэропортах городов Иваново, Ярославль и Нижний Новгород временно не осуществляются полёты. Об этом стало известно из заявления представителя Росавиации Артёма Кореняко, опубликованного в официальном Telegram-канале.
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