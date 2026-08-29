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США и Венесуэла договорились о передаче под контроль Вашингтона нефтяных запасов страны

США и Венесуэла договорились о передаче под контроль Вашингтона нефтяных запасов страны

США заключили с Венесуэлой соглашение, которое предусматривает переход под американский контроль более 65 млрд баррелей нефтяных запасов страны.

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