В парке «Яуза» стартовал музыкальный проект «Голос Яузы». Об этом сообщается на сайте парка. «Умеешь и любишь петь, мечтаешь о сцене и бурных аплодисментах? Тогда скорее отправляйся на конкурс музыкальных талантов! Всех влюбленных в музыку приглашаем к участию!», — говорится в сообщении.
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