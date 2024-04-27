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Медведково

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В парке «Яуза» стартовал музыкальный проект

В парке «Яуза» стартовал музыкальный проект «Голос Яузы». Об этом сообщается на сайте парка. «Умеешь и любишь петь, мечтаешь о сцене и бурных аплодисментах? Тогда скорее отправляйся на конкурс музыкальных талантов! Всех влюбленных в музыку приглашаем к участию!», — говорится в сообщении.

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