В парке «Яуза» стартовал музыкальный проект «Голос Яузы». Об этом сообщается на сайте парка. «Умеешь и любишь петь, мечтаешь о сцене и бурных аплодисментах? Тогда скорее отправляйся на конкурс музыкальных талантов! Всех влюбленных в музыку приглашаем к участию!», — говорится в сообщении.