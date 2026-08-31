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Культуромания

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Алексей Учитель рассказал о развитии кино в эпоху ИИ

Алексей Учитель рассказал о развитии кино в эпоху ИИ

В эпоху бурного развития искусственного интеллекта (ИИ) и других технологий важно сохранить пространство для живого кино, считает народный артист РФ, режиссер Алексей Учитель.

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