Несчастный случай на тренировке: бой Фьюри с Усиком вновь перенесён

Поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком перенесён на неопределённый срок. Боксёры должны были сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе 17 февраля в Эр-Рияде, но британец получил глубокое рассечение на тренировке и был вынужден сняться.