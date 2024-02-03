Несчастный случай на тренировке: бой Фьюри с Усиком вновь перенесён

Поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком перенесён на неопределённый срок. Боксёры должны были сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе 17 февраля в Эр-Рияде, но британец получил глубокое рассечение на тренировке и был вынужден сняться.
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