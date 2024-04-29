15 человек и их непонятные находки, которые пришлось разгадывать

Мы привыкли фотографировать все необычное, интересное и тем более странное и загадочное. Но чтобы до конца во всем разобраться, надо еще поделиться этими снимками в сети, чтобы знающие люди все растолковали, что да как.
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