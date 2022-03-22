За ночь российские вертолеты уничтожили 9 танков ВСУ

Кроме того, российскими средствами ПВО были сбиты 14 украинских беспилотников.Минувшей ночью вертолеты Ка-52 и Ми-28Н уничтожили девять украинских танков, семь БМП и БТР, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.