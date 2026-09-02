Росавиация назвала документы Киева о полетах в небе над РФ незаконными

Росавиация распространила официальное предупреждение для работников авиационной отрасли, в котором заявила, что любые документы, касающиеся воздушного пространства России и опубликованные украинской стороной, не обладают юридической силой и противоречат положениям Чикагской конвенции.
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