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Аргументы и Факты

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Росавиация назвала документы Киева о полетах в небе над РФ незаконными

Росавиация назвала документы Киева о полетах в небе над РФ незаконными

Росавиация распространила официальное предупреждение для работников авиационной отрасли, в котором заявила, что любые документы, касающиеся воздушного пространства России и опубликованные украинской стороной, не обладают юридической силой и противоречат положениям Чикагской конвенции.

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