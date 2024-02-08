Ряд российских СМИ подхватил опубликованную «Блумбергом», кхм, «новость» о том, что «главный для импортёров банк Китая остановил все расчёты с Россией».
Китай опять всё
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Ряд российских СМИ подхватил опубликованную «Блумбергом», кхм, «новость» о том, что «главный для импортёров банк Китая остановил все расчёты с Россией».
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