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Китай опять всё

Китай опять всё

Ряд российских СМИ подхватил опубликованную «Блумбергом», кхм, «новость» о том, что «главный для импортёров банк Китая остановил все расчёты с Россией».

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