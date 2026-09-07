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Аналитик Кнутов: Россия может пойти на перемирие с Украиной перед выборами в США

Аналитик Кнутов: Россия может пойти на перемирие с Украиной перед выборами в США

Россия может пойти на «краткосрочное перемирие» с Украиной незадолго до выборов в конгресс США, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном.

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