Стабильность Канады может пошатнуться из-за конфликта с Трампом

Угрозы избранного президента США о тарифах для канадских товаров спровоцировали кризис в правительстве Джастина ТрюдоПоследние несколько недель Дональд Трамп регулярно называет северного соседа США не иначе как «великим штатом Канада», а премьера страны Джастина Трюдо — его «губернатором».
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