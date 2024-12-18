Стабильность Канады может пошатнуться из-за конфликта с Трампом

Угрозы избранного президента США о тарифах для канадских товаров спровоцировали кризис в правительстве Джастина ТрюдоПоследние несколько недель Дональд Трамп регулярно называет северного соседа США не иначе как «великим штатом Канада», а премьера страны Джастина Трюдо — его «губернатором».