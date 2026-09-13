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Тайные росписи, пышные праздники и кольца у алтаря: 9 главных звёздных свадеб 2025 года

Тайные росписи, пышные праздники и кольца у алтаря: 9 главных звёздных свадеб 2025 года

Звёздный свадебный сезон 2025 года получился контрастным и порой неожиданным. Одни артисты и медиаперсоны тратили миллионы на размашистые праздники с сотнями приглашённых, другие штамповали паспорта тихими вечерами без лишних глаз.

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