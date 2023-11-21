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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Еженедельный чарт Steam: Steam Deck вернулся в лидеры спустя 35 недель, а кооперативн...

Еженедельный чарт Steam: Steam Deck вернулся в лидеры спустя 35 недель, а кооперативн...

Еженедельный чарт Steam: Steam Deck вернулся в лидеры спустя 35 недель, а кооперативный хит Lethal Company обошёл Baldur’s Gate 3Спустя 35 недель на вершине общего чарта продаж Steam снова оказался Steam Deck — помог недавний выпуск OLED-версии.

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