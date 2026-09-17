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Царьград

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Бесплатных пляжей больше нет: во всем мире ограничивают к ним доступ. И вот почему

Бесплатных пляжей больше нет: во всем мире ограничивают к ним доступ. И вот почему

Эксперты рассказали, почему во всем мире начали ограничивать туристам доступ к бесплатным пляжам.Во многих популярных туристических странах бесплатный доступ к морю становится проблемой.

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