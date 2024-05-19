Богачев: 2024 год станет годом максимума солнечной активности

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев заявил, что в 2024 году ожидается максимум солнечной активности, который приведет к сильным магнитным бурям.
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