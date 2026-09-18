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Царьград

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Иван Демерджиев распорядился внедрить защиту от дронов в Болгарии

Иван Демерджиев распорядился внедрить защиту от дронов в Болгарии

Болгария внедрит системы противодействия беспилотникам на ключевых объектах инфраструктуры. Министр внутренних дел Иван Демерджиев поручил усилить патрули возле оружейных предприятий после пожара на складе в Габрово, произошедшего 12 сентября.

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