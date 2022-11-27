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Градиленко об интересе «Амкала»: «Серьезно? А у них деньги есть?»

Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко прокомментировал слухи о возможном переходе в «Амкал». – Сейчас слухи распускают, говорят, что Градиленко – главная трансферная цель «Амкала» на следующий год.

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