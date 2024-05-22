NASA боится, что космический турист может сломать телескоп «Хаббл», пытаясь его починить

Концепт ремонта телескопа «Хаббл» / © NASASpaceflight Сейчас космический турист и миллиардер Джаред Айзекман, который уже летал в космос в составе экипажа миссии Inspiration4 на борту корабля Crew Dragon компании SpaceX, желает профинансировать экспедицию по техническому обслуживанию стареющего телескопа.
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