NASA боится, что космический турист может сломать телескоп «Хаббл», пытаясь его починить

Концепт ремонта телескопа «Хаббл» / © NASASpaceflight Сейчас космический турист и миллиардер Джаред Айзекман, который уже летал в космос в составе экипажа миссии Inspiration4 на борту корабля Crew Dragon компании SpaceX, желает профинансировать экспедицию по техническому обслуживанию стареющего телескопа.