Завершена реставрация храма святителя Николая Чудотворца в Пресненском районе

Работы по реставрации храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах завершены. Об этом в ходе пресс-тура Информационного Центра Правительства Москвы на площадку объекта сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
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