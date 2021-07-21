РОСБАЛТ

572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Ну и что? Мои дети отдыхали в Крыму. Лагерь на 800 детей, треть переболела и прошла через местный карантин. Как прави...В лагере для дете...
  • Galina Molotskova (Амбросовская)
    Они были одни?На Московском вок...
  • Хакимжон Ходжамов
    Переход на латиницу искусственная проблема для Республики .Почему Каракалпак...

Эксперт: Прилепин показал, кто в России настоящий «левый»

Эксперт: Прилепин показал, кто в России настоящий «левый»

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин предложил главе КПРФ Геннадию Зюганову по итогам думских выборов-2021 объединить силы в рамках единой левой партии.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Леонид Пиган
Прилепина уважаю.Так,как только может уважать другого человек,сам с оружием в руках отстаивавший право дело.Ему верю.
Леонид Пиган
Виноват-ПРАВОЕ дело.

Картина дня

наверх