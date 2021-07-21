Эксперт: Прилепин показал, кто в России настоящий «левый»

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин предложил главе КПРФ Геннадию Зюганову по итогам думских выборов-2021 объединить силы в рамках единой левой партии.
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