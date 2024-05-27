Полиция Коми задержала пособника аферистов, убедивших жертву обмана продать своё жильё

В Республике Коми следователем УМВД России по городу Сыктывкару возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества в отношении местной жительницы 1961 года рождения, которую телефонные аферисты уговорили продать свою квартиру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии