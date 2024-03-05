Китай снижает планы на ВВП по итогам 2024-го года

Китай выпустил отчет о работе правительства, в рамках масштабного события «двух сессий». На встречах партийной элиты, правительства и избранных депутатов, утверждается план и цели развития экономики на текущий год.
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