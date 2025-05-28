В Байкальске после убийства четырех подростков объявлен трехдневный траур

Трехдневный траур объявлен в Байкальске Иркутской области, где в результате нападения погибли четверо подростков и еще четверо пострадали, сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии