Ученые объяснили, почему кошки любят сидеть в коробках и пакетах

Хозяева кошек наверняка не раз замечали странное влечение своих пушистых любимцев к коробкам. Нередко оно доходит до смешного, когда рядом стоит роскошный кошачий домик за много тысяч рублей с когтеточкой, мягкой лежанкой и другими наворотами, а кот все это игнорирует, с удобством разместившись в упаковке от микроволновой печи.
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