Разведка ВСУ проворонила забайкальцев, прокравшихся к Вольному через болото

Корреспондент Zvezdanews Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. Он пообщался с воинами-забайкальцами из 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава группировки войск «Восток».
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