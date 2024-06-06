Журналисты западных изданий побывали на Украине рядом с ЛБС и поговорили с местными жителями. Общая картина их, с одной стороны впечатлила, а с другой стороны, они ничего не поняли - ВСУ всё сильнее боятся простых людей, которые ждут русский флаг.