Театр абсурда
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Театр абсурда

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Военкоры Запада недоумевают. Что такое "партизанский борщ", и почему местные ждут флаг России

Военкоры Запада недоумевают. Что такое "партизанский борщ", и почему местные ждут флаг России

Журналисты западных изданий побывали на Украине рядом с ЛБС и поговорили с местными жителями. Общая картина их, с одной стороны впечатлила, а с другой стороны, они ничего не поняли - ВСУ всё сильнее боятся простых людей, которые ждут русский флаг.

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