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КАПЛЯ В МОРЕ: БОРЬБА С МИГРАНТАМИ УПЕРЛАСЬ В СТЕНУ

КАПЛЯ В МОРЕ: БОРЬБА С МИГРАНТАМИ УПЕРЛАСЬ В СТЕНУ

Лоббисты мигрантов мобилизуются, борьба наверху обостряется. Как препятствуют принятию важных законов, рассказал Кирилл Кабанов.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
У Кабанова вроде не слабая должность, а он только жалуется на ГД и то устно
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1 час.
ВАСЬКА Моисеенко
Вы предлагаете Кабанову взять в руки автомат? Низкий &quot;поклон&quot; Затулину!
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50 мин.
М
ММ
&quot;Предложите и опишите механизм ее отзыва избирателями&quot; - Механизм элементарный. Есть сайт Госуслуги. Если человек голосовал, то остался протокол, факт голосования. Аналогично можно через сайт проголосовать против в любой момент. Допустим за депутата проголосовала 1000 человек. Теперь, чтоб отозвать, надо, чтоб проголосовали 501 человек. В эпоху компьютеризации плёвая задачка для программистов.
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29 мин.

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