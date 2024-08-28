Лоббисты мигрантов мобилизуются, борьба наверху обостряется. Как препятствуют принятию важных законов, рассказал Кирилл Кабанов.
КАПЛЯ В МОРЕ: БОРЬБА С МИГРАНТАМИ УПЕРЛАСЬ В СТЕНУ
Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
У Кабанова вроде не слабая должность, а он только жалуется на ГД и то устно
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1 час.
ВАСЬКА Моисеенко
Вы предлагаете Кабанову взять в руки автомат? Низкий "поклон" Затулину!
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50 мин.
М
ММ
"Предложите и опишите механизм ее отзыва избирателями" - Механизм элементарный. Есть сайт Госуслуги. Если человек голосовал, то остался протокол, факт голосования. Аналогично можно через сайт проголосовать против в любой момент. Допустим за депутата проголосовала 1000 человек. Теперь, чтоб отозвать, надо, чтоб проголосовали 501 человек. В эпоху компьютеризации плёвая задачка для программистов.
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29 мин.
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