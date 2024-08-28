КАПЛЯ В МОРЕ: БОРЬБА С МИГРАНТАМИ УПЕРЛАСЬ В СТЕНУ

У Кабанова вроде не слабая должность, а он только жалуется на ГД и то устно

М

ММ

"Предложите и опишите механизм ее отзыва избирателями" - Механизм элементарный. Есть сайт Госуслуги. Если человек голосовал, то остался протокол, факт голосования. Аналогично можно через сайт проголосовать против в любой момент. Допустим за депутата проголосовала 1000 человек. Теперь, чтоб отозвать, надо, чтоб проголосовали 501 человек. В эпоху компьютеризации плёвая задачка для программистов.