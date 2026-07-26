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Неожиданность в календаре Ф1 2026: Гран При Бахрейна пройдёт на Сепанге

Неожиданность в календаре Ф1 2026: Гран При Бахрейна пройдёт на Сепанге

Неожиданность в календаре Ф1 2026: Гран При Бахрейна пройдёт на СепангеLAT Images / MercedesМалайзийская трасса Сепанг неподалёку от Куала-Лумпура, в последний раз присутствовавшая в календаре в 2017 году, примет гонку вместо Бахрейна 2-4 октября — за неделю до этапа в соседнем Сингапуре, передаёт BBC Sport.

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