Тото Вольф: Мне нужно ещё несколько доказательств, что обновления работают

MercedesРуководитель Mercedes Тото Вольф подвёл итоги квалификации Гран При Сингапура, в которой Кими Антонелли стал четвёртым, а Джордж Рассел показал шестое время, но переместится в конец пелотона из-за штрафа.
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