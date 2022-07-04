Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Самойлов
    Вот как раз разминировать у ВСУ и не получится,сейчас у них уже нет ни специалистов ни возможности.Мины ставили как п...Тайна Змеиного: Ч...
  • карюкалов вячеслав
    Аксиома.Капкан на генерал...
  • Владимир Алтайцев
    В  живых не оставлять этих  мразей.Капкан на генерал...

Донбасс будет стальной опорой России

Донбасс будет стальной опорой России

Пока лидеры западных стран пытаются своей волей установить максимальный уровень цен на российскую нефть, а зарубежные специалисты и биржи строят прогнозы относительно стоимости природного газа и перспектив прохождения Европой отопительного сезона, в самой России и в ее ближайших окрестностях происходят куда как более интересные события Фото: © РИА Новости / Сергей АверинНа днях энергетики страны совместно с правительством Белгородской области отправили в освобожденные районы Харьковской области караван, который доставил крупную партию профильных грузов, а именно 167 тонн, среди которых опоры, провода линий электропередачи, изоляторы, зажимы, высоковольтные вводы, различное энергооборудование, а также автозапчасти и 25 тонн трансформаторного масла.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх