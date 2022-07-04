Донбасс будет стальной опорой России

Пока лидеры западных стран пытаются своей волей установить максимальный уровень цен на российскую нефть, а зарубежные специалисты и биржи строят прогнозы относительно стоимости природного газа и перспектив прохождения Европой отопительного сезона, в самой России и в ее ближайших окрестностях происходят куда как более интересные события Фото: © РИА Новости / Сергей АверинНа днях энергетики страны совместно с правительством Белгородской области отправили в освобожденные районы Харьковской области караван, который доставил крупную партию профильных грузов, а именно 167 тонн, среди которых опоры, провода линий электропередачи, изоляторы, зажимы, высоковольтные вводы, различное энергооборудование, а также автозапчасти и 25 тонн трансформаторного масла.