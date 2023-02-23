ЕК отказалась от идеи о штрафах за непредоставление данных о замороженных активах РФ

Более десятка стран ЕС выступили против введения штрафов за непредоставление сведений о местонахождении активов РФ, что вынудило Еврокомиссию отказаться от плана по таким штрафам, передают "РИА Новости" со ссылкой на европейское издание Politico.
Более десятка стран ЕС выступили против введения штрафов за непредоставление сведений о местонахождении активов РФ, что вынудило Еврокомиссию отказаться от плана по таким штрафам, передают "РИА Новости" со ссылкой на европейское издание Politico.
Свежие комментарии