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ЕК отказалась от идеи о штрафах за непредоставление данных о замороженных активах РФ

Более десятка стран ЕС выступили против введения штрафов за непредоставление сведений о местонахождении активов РФ, что вынудило Еврокомиссию отказаться от плана по таким штрафам, передают "РИА Новости" со ссылкой на европейское издание Politico.

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