РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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WTOP: В США в Балтиморе судно врезалось в мост, он рухнул в реку вместе с автомобилями

WTOP: В США в Балтиморе судно врезалось в мост, он рухнул в реку вместе с автомобилями

В американском штате Мэриленд произошла катастрофа на воде, двигавшееся по реке в Балтиморе судно не вписалось в пролет моста и снесло опору, после чего пролет обрушился вместе с машинами, сообщает радио WTOP.

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