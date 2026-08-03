Бывшего начальника Казанского вокзала в Москве осудили на 8,5 года колонии за взятки

Мещанский районный суд Москвы признал бывшего начальника Казанского вокзала виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщают в Генпрокуратуре РФ 3 августа 2026 года, в понедельник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии