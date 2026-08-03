Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 018 подписчиков

Бывшего начальника Казанского вокзала в Москве осудили на 8,5 года колонии за взятки

Бывшего начальника Казанского вокзала в Москве осудили на 8,5 года колонии за взятки

Мещанский районный суд Москвы признал бывшего начальника Казанского вокзала виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщают в Генпрокуратуре РФ 3 августа 2026 года, в понедельник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии