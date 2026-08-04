‼️🇹🇷🔥Кадры пожара и спасения экипажа "Надежды" после атаки в Черном море ▪️На видео турок за кадром говорит, что его грузовое судно подверглось атаке 6-ти дронов.
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‼️🇹🇷🔥Кадры пожара и спасения экипажа "Надежды" после атаки в Черном море ▪️На видео турок за кадром говорит, что его грузовое судно подверглось атаке 6-ти дронов.
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