Что происходит с обществом, когда пропаганда становится несущей конструкцией современной демократии? Почему в тоталитарном государстве тайной полицией становится само население, готовое доносить на семью? Может ли группа из 1–10% несогласных остановить переход массы в разрушительную фазу? И где проходит граница между убеждённостью и эмоционал.
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