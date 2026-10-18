Что про­ис­хо­дит с обще­ством, когда про­па­ган­да ста­но­вит­ся несу­щей кон­струк­ци­ей совре­мен­ной демо­кра­тии? Поче­му в тота­ли­тар­ном госу­дар­стве тай­ной поли­ци­ей ста­но­вит­ся само насе­ле­ние, гото­вое доно­сить на семью? Может ли груп­па из 1–10% несо­глас­ных оста­но­вить пере­ход мас­сы в раз­ру­ши­тель­ную фазу? И где про­хо­дит гра­ни­ца меж­ду убеж­дён­но­стью и эмо­ци­о­нал.