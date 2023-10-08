Представитель Intel раскрыл дату релиза Windows 12 На конференции для аналитиков к...

Представитель Intel раскрыл дату релиза Windows 12На конференции для аналитиков компании Citi финансовый директор Intel Дэвид Зинснер затронул тему обновления ОС Windows в следующем году, выдвинув предположение, что потребители могут захотеть обновить свои ПК из-за новой версии операционной системы от Microsoft.