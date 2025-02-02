Спонсор Mercedes скопировал первое фото Льюиса Хэмилтона в качестве пилота Ferrari

IWC21 января Льюис Хэмилтон впервые официально посетил базу Ferrari в Маранелло. Этот момент был запечатлен на фотографии, которую уже называют культовой, – семикратный чемпион в элегантном костюме стоит рядом с Ferrari F40 у дома Энцо Феррари.