Народный артист Евгений Герасимов поддержал решение Президента участвовать в выборах

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года Решение о выдвижении Владимира Владимировича Путина в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году поддержал народный артист РФ Евгений Герасимов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии