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Скандал и грандиозная драка в матче «Ливерпуля»: у них украли важнейшую победу и позорно спровоцировали?

Скандал и грандиозная драка в матче «Ливерпуля»: у них украли важнейшую победу и позорно спровоцировали?

Огонь!В лигочемпионский вечер, когда внимание большинства болельщиков было приковано к стыкам плей-офф, «Ливерпуль» и «Эвертон» выдали огненное дерби на «Гудисон Парк»!Его главным героем стал Мохамед Салах.

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