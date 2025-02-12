Скандал и грандиозная драка в матче «Ливерпуля»: у них украли важнейшую победу и позорно спровоцировали?

Огонь!В лигочемпионский вечер, когда внимание большинства болельщиков было приковано к стыкам плей-офф, «Ливерпуль» и «Эвертон» выдали огненное дерби на «Гудисон Парк»!Его главным героем стал Мохамед Салах.