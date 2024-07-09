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Мы живем в чёрной дыре

﻿﻿Вышла в свет замечательная книга Николая Горькового по космологии «Пульсирующая Вселенная. Кстати, Горький еще и писатель-фантаст, автор «Астровита», который объяснил гравитационные волны, возникающие в результате слияния множества черных дыр звездных масс, открытых в 2015 году, и решил проблему «темной материи» еще на протяжении многих лет более полувека.

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