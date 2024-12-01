Севастопольский учитель знает, как вернуть школьников из цифрового мира в реальный

Учитель информатики и заместитель директора по воспитательной работе школы № 60 Ольга Иванилова стала лауреатом финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель здоровья России - 2024».
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